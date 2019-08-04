Перевод аудио с Испанского на английский в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт4 заявки421 просмотр

Нужно перевести аудиозапись с испанского в текс на английский, русский. Длина аудио 4 мин, прописать весь диалог в виде текста

6 лет назад
guest_15650263157822
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров