Задача - позвонить в англоязчную службу поддержки, разговор 5 минут. Звонок через скайп - на американский бесплатный номер. Примерный спсисок вопросов - ответов будет предоставлен.
Перевод аудио с Испанского на английский в текст
Нужно перевести аудиозапись с испанского в текс на английский, русский. Длина аудио 4 мин, прописать весь диалог в виде текста
Заявки фрилансеров
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