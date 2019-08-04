Технический перевод русский-английский

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Закрыт23 заявки311 просмотров

Перевод текста (автотематика) с русского на английский язык. 20 текстов по 2000 знаков.

Требования к текстам:   

- Перевод согласно оригиналу (с русского на английский);   

- Адаптация текста для англоязычного читателя;   

- Отсутствие потери содержания.;  

Сроки и суммы указывайте в заявке.

6 лет назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров