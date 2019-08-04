Технический перевод русский-английский

Необходим перевод с Английского на Русский статей околомедицинской тематики. Просто машинный Гугл перевод абсолютно не подходит. Может быть использован первоначально, но потом доведен до нормального, литературного русского "ручками" Всего 37400 знаков без пробелов, 9 ...