Перевод на немецкий

$12
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Закрыт6 заявок280 просмотров

Добрый день.

Нужно сегодня за несколько часов выполнить перевод 3 страниц файла на немецкий язык.

Только уровень носителя (перевод будет проверятся).

6 лет назад
nickfree
Николай 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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