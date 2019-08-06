Я представляю небольшую китайскую компанию. Сейчас мы находимся в поиске человека, который сможет помочь нам с регистрацией аккаунта на бирже фриланса Upwork. Требования: - знание английского языка; - наличие свободного ПК, который ...
Откопирайтить статью с русского на английский
Добрый день! Нужно перевести статью с русского на английский, около 4-6 тыс символов
Пожалуйста, указывайте в отклике стоимость услуг.
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