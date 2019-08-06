Задача - позвонить в англоязчную службу поддержки, разговор 5 минут. Звонок через скайп - на американский бесплатный номер. Примерный спсисок вопросов - ответов будет предоставлен.
Помочь с регистрацией на иностранной бирже фриланса
Я представляю небольшую китайскую компанию. Сейчас мы находимся в поиске человека, который сможет помочь нам с регистрацией аккаунта на бирже фриланса Upwork.
Требования:
- знание английского языка;
- наличие свободного ПК, который сможете выделить для работы с нами.
Оплата - 80 долларов.
Предпочтение отдается мужчинам от 22 лет.
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