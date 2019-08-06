Помочь с регистрацией на иностранной бирже фриланса

Я представляю небольшую китайскую компанию. Сейчас мы находимся в поиске человека, который сможет помочь нам с регистрацией аккаунта на бирже фриланса Upwork.

Требования:

- знание английского языка;

- наличие свободного ПК, который сможете выделить для работы с нами.

Оплата - 80 долларов.

Предпочтение отдается мужчинам от 22 лет.