Помочь с регистрацией на иностранной бирже фриланса

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Закрыт7 заявок265 просмотров

Я представляю небольшую китайскую компанию. Сейчас мы находимся в поиске человека, который сможет помочь нам с регистрацией аккаунта на бирже фриланса Upwork. 

Требования:

- знание английского языка;

- наличие свободного ПК, который сможете выделить для работы с нами.

Оплата - 80 долларов. 

Предпочтение отдается мужчинам от 22 лет.

6 лет назад
ostashew
Елена 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров