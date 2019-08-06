Нужно перевести сайт на польский язык (около 60 страниц). Пишите стоимость и сроки исполнения.
Переводы с EN-RU с англ-рус и тд.
Перевожу любые тексты любого типа!
Только укажите сколько будет знаков с пробелами или без и все.
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