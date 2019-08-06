Перевод текстов

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Закрыт32 заявки393 просмотра

У меня в ближайшее время (месяц) предстоит много работы по переводу текстов с русского на Английский. Нужна скорость - 1-2-3 дня на 5-10-50 учетных страниц (1800 знаков) Компания, услугами которой пользовался раньше подняла цену, 

6 лет назад
Lubnevskiy
57 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров