Необходим фрилансер для перевода технических текстов на медицинскую тематику (медицинское оборудование) таких,как руководства пользователя, технические файлы. Предполагается сотрудничество по мере необходимости, т.е. есть необходимость в переводе - обращаемся к переводчику. Языки: английский-русский. Пример текста во ...
Перевод текстов
У меня в ближайшее время (месяц) предстоит много работы по переводу текстов с русского на Английский. Нужна скорость - 1-2-3 дня на 5-10-50 учетных страниц (1800 знаков) Компания, услугами которой пользовался раньше подняла цену,
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