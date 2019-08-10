Есть пару нюансов, за подробностями в лс
Перевод статей с русского на шведский
Требуется перевод постов на авто и тур тематику, с элементами тех. терминов(по тематики кемпинга, тюнинга, модернизации авто). Статьи небольшие - 3-5 абзацев, ~400 знаков, 900 максимум.
Базовое понимание сео будет плюсом, возможно понадобится поверхностно ознакомиться с терминологией сайтов схожей тематики на шведском (ссылки, разумеется, дадим).
Срочность не подразумевается, но быстрое и своевременное выполнение заказа будет приветствоваться)
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