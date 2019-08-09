Перевести с русского на немецкий буквально пару слов

$2
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Завершен2 заявки236 просмотров

Есть пару нюансов, за подробностями в лс

6 лет назад
guest_15653863079358
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Lorix007
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад
$2
1 день
Escrow
Заказ был выполнен быстро и без проблем.
Сотрудничество прошло успешно!

Заявки фрилансеров

Lorix007
28 лет
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
42 отзыва(-1)
6 лет назад