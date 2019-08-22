Перевести с рус. на eng. 3 текста, примерно 8К символов всего.

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Завершен4 заявки193 просмотра

Привет. Давно не обращался - сложная ситуация. Есть новая задача.

Перевести с рус. на eng. 3 текста, примерно 8К символов всего.

Тема: автобиография, философия, правозащита.

(Фрилансер с которым работал раньше приглашён в проект)

6 лет назад
senya1985
Сергей 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Выбранный исполнитель

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$20
7 дней
Escrow
Одна опечатка получилась =) В остальном как всегда задача выполнена хорошо.
Как всегда, все супер!

Заявки фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад