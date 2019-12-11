Legal для сайта на Английском, Арабском, Турецком

  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен5 заявок268 просмотров

Нужно написать Legal для сайта (примерный образец есть) и перевести некоторые параметры и акции. Присылайте ваши предложения. Могу взять каждого фрилансера на каждый язык, но знание двух языков будет преимуществом. 

6 лет назад
climalexa
38 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад
$40
3 дня
Нужно было переписать текст и прогнать через синонимайзер+ поработать над ошибками, зачем-то сделал вебстраницу у себя на сервере и просто скопировал текст, пришлось делать все самому.
Пропал, исчез, ничего не оплатил, зря время потратил

Заявки фрилансеров

DmitryProgrammer
Дмитрий 
20 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 лет назад