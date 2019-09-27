Перевод презентаций с русского на английский

$27
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок315 просмотров

Здравствуйте. необходимо перевести презентации на английский язык. 

Целевая аудитория носители языка - Британцы. Поэтому перевод должен быть под британцев.

Заказ срочный. 

Скажите пожалуйста цену и время.

Презентации прикрепил

6 лет назад
guest_15657103069205
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад
$29
2 дня
Escrow
Все сделано в срок
Отлично поработали Рад сотрудничеству

Заявки фрилансеров

AndNirkov
31 год
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 лет назад