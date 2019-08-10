Провести собеседования на Английском языке

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт11 заявок693 просмотра

Компании требуются сотрудники.

Для этого было размещено объявление, поступил отклик от соискателей.

Требуется: 

1. Составить текст с описанием работы

2. Ответить на все вопросы соискателей(email)

3. Провести интервью с согласившимися

6 лет назад
vikbor454
45 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров