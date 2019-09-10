Привет, нужно перевести текст с Ру на Енг(текст в прикрепленном файле). Сделать реврайтинг перевода - 2 раза. На выходе мне нужно 3 текста одинаковые по смыслу, но написанные ...
- Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
Приветствую, требуется: 1. подобрать хостеров(Первый сервер Турция, второй Украина) 2. Настроить Double-VPNСистемное администрирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Текст: Привет, меня зовут ХХХ. Я совладелец ХХХ- IT компании из Украины. Я ищу удаленного помощника для себя. Обязанности: 1. Мониторинг и сбор информации с сайта Craiglist: ежедневно вам надо ...Редактирование и Корректура7 заявокЗакрыт6 лет назад
Привет, нужно перевести текст: "Требуется удаленный помощник. Компания WhiteWeb примет на работу удаленного помощника. Обязанности: -поиск информация в интернете(поиск максимальной/минимальной цены на товар в данный момент) -обработка фотографий(изменение размеров) ...Редактирование и Корректура1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $60
Компании требуются сотрудники. Для этого было размещено объявление, поступил отклик от соискателей. Требуется: 1. Составить текст с описанием работы 2. Ответить на все вопросы соискателей(email) 3. Провести интервью ...Переводы11 заявокЗакрыт6 лет назад