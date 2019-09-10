vikbor454

Борисов Виктор vikbor454

 
45 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$15
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

LanternsLit
Михаил 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$1
10 баллов
6 лет назад
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PHP
Рекомендую к сотрудничеству.
Рекомендую.
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outofwonder
Дмитрий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
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Виктор - отличный заказчик. Поставил грамотно задачу, всё время был на связи. Работать с Ним - одно удовольствие.
Грамотно и во время выполнил работу, рекомендую. П.С. Очень креативный(в хорошем смысле) исполнитель
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