...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 лет назад
Отличный исполнитель, сделал все быстро.
Ответный отзыв
Илья - это отличный заказчик и человек! Поставил задачу четко и ясно. Всем рекомендую!
$15
10 баллов
6 лет назад
мое видео для печатания было не идеальным, но Дмитрий все напечатал быстро, качественно. будем теперь сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Отлично поработали. Диана - хороший заказчик и интереснейший человек. Всем рекомендую !
$15
10 баллов
6 лет назад
Грамотно и во время выполнил работу, рекомендую. П.С. Очень креативный(в хорошем смысле) исполнитель
Ответный отзыв
Виктор - отличный заказчик. Поставил грамотно задачу, всё время был на связи. Работать с Ним - одно удовольствие.
$1
10 баллов
6 лет назад
Всё было выполнено классно и весело!)
Ответный отзыв
Супер!
$20
10 баллов
6 лет назад
Все сделано. Быстро. По совести. Буду обращаться еще. Рекоммендую.
Ответный отзыв
Тарас просто отличный заказчик. Поставил четко задачу. Всегда был на связи. Все мелкие вопросы решались моментально. Рекомендую