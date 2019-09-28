outofwonder

Дмитрий outofwonder

 
37 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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Отзывы заказчиков

upokes
Илья 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Перевести бриф с русского на английский. Оперативно.
Отличный исполнитель, сделал все быстро.
Илья - это отличный заказчик и человек! Поставил задачу четко и ясно. Всем рекомендую!
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Diana21_06
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Срочно набор текста с видео 20 минут.
мое видео для печатания было не идеальным, но Дмитрий все напечатал быстро, качественно. будем теперь сотрудничать дальше.
Отлично поработали. Диана - хороший заказчик и интереснейший человек. Всем рекомендую !
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vikbor454
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Перевести текст с Ру на Енг, сделать реврайтинг
Грамотно и во время выполнил работу, рекомендую. П.С. Очень креативный(в хорошем смысле) исполнитель
Виктор - отличный заказчик. Поставил грамотно задачу, всё время был на связи. Работать с Ним - одно удовольствие.
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nonosqer
33 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Переконвертировать видео в текст
Всё было выполнено классно и весело!)
Супер!
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venger
Тарас 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
6 лет назад
Набить товары на сайт
Все сделано. Быстро. По совести. Буду обращаться еще. Рекоммендую.
Тарас просто отличный заказчик. Поставил четко задачу. Всегда был на связи. Все мелкие вопросы решались моментально. Рекомендую
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