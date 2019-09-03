Нужно в короткие сроки разработать игру для сторис в инстаграм. Реферс в виде картинок и тз на механику предоставлю в лс. Нужен полный цикл работ, дизайн + разработка + вывод в прод.
Разработка игр2 заявки
Закрыт
5 лет назад
Нужно в короткие сроки разработать игру для сторис в инстаграм. Реферс в виде картинок и тз на механику предоставлю в лс. Нужен полный цикл работ, дизайн + разработка + вывод в прод.
Сверстать мобильную версию лендинга. 1) Присутствует анкета с довольно большим количеством полей (примерно 20) 2) Фронт сделан на react.js (Декстоп готов) Срочно. Ценна обсуждается в индивидуальном порядке.
Нужно сделать сегодня, до 6 часов вечера по Москве.
Первым делом проверить логику сайта. Вторым пунктом верстку. Сайт https://irishome.ru/ Прайс от 5 до 10 $ - час работы. Очень срочно.