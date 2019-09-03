upokes

Илья upokes

 
27 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

outofwonder
Дмитрий 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевести бриф с русского на английский. Оперативно.
Илья - это отличный заказчик и человек! Поставил задачу четко и ясно. Всем рекомендую!
Отличный исполнитель, сделал все быстро.
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