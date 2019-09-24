LanternsLit

Михаил LanternsLit

 
25 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Письменный перевод с учетом достижений переводческой науки

Я успешно учусь на переводчика в Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург), в связи с чем владею богатым опытом перевода текстов различной специфики с английского и немецкого на русский и наоборот, а также соответствующей теоретической базой. Являюсь автором научной работы о свовообразовании в СМИ.

Мой главный, хотя и несколько очевидный переводческий ориентир — завет Иеронима Стридонского, столпа и олицетворения переводческого искусства, "переводить мысль мыслью".

Отзывы заказчиков

vikbor454
45 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Перевести текст с Ру на Енг
PHP
Рекомендую.
Рекомендую к сотрудничеству.
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