Письменный перевод с учетом достижений переводческой науки
Я успешно учусь на переводчика в Уральском федеральном университете (г. Екатеринбург), в связи с чем владею богатым опытом перевода текстов различной специфики с английского и немецкого на русский и наоборот, а также соответствующей теоретической базой. Являюсь автором научной работы о свовообразовании в СМИ.
Мой главный, хотя и несколько очевидный переводческий ориентир — завет Иеронима Стридонского, столпа и олицетворения переводческого искусства, "переводить мысль мыслью".
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Портфолио
- Перевод отрывков из философов, Eng→Ru136 просмотров
- Перевод статьи по энергетике, Eng→Ru124 просмотра
- Перевод резюме, Ru→Eng119 просмотров
- Перевод статьи по физиологии, Eng→Ru122 просмотра
- Перевод статьи по физике, Eng→Ru100 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
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Рекомендую.
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