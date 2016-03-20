Дизайн проект квартиры 187кв.м. Квартира свободной планировки с панорамным остеклением. Самое главное в проекте-это грамотная, функциональная планировка площади. Хочется сохранить простор рационально используя метраж.
Визуализация интерьера квартиры-студии
Требуется сделать визуализацию интерьера квартиры-студии 20 кв.м. Материалы отделки, мебель, сантехника будут указаны ссылками на сайт продавца (например так http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70299006/). Планировка будет выслана эскизным рисунком. Стиль дизайна примерно как здесь http://www.lsr.ru/kachestvo/kvartiry-s-otdelkoi/#.VuW0IPmLTIU. Основное требование - максимальная реалистичность. Всего требуется 5-7 рендеров.
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