Срочно - отрисовать планировку этажа

Здравствуйте,

необходимо отрисовать план этажа на основе элементов и стилей в исходнике от другого плана. результат выдать в формате .ai

Исходные материалы:

-Чертеж этажа (pdf прикреплен к проекту)

-Исходник (формат Illustrator .ai - дам выбранному исполнителю, содержание его прикреплено в жипеге)

Условия:

-Очень срочно (до 9 марта, если будет еще 8-го добавлю премиальные :))

-Оплата: сразу по завершении, если через PayPal, в иных случаях в течении нескольких дней через системы переводов

-Без предоплаты (см. отзывы)

-Заявки только при наличии опыта создания подобных иллюстраций

Заранее благодарю за ваши заявки