Срочно - отрисовать планировку этажа

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Завершен4 заявки208 просмотров

Здравствуйте, 

необходимо отрисовать план этажа на основе элементов и стилей в исходнике от другого плана. результат выдать в формате .ai

Исходные материалы:

-Чертеж этажа (pdf прикреплен к проекту)

-Исходник (формат Illustrator .ai - дам выбранному исполнителю, содержание его прикреплено в жипеге)

Условия:

-Очень срочно (до 9 марта, если будет еще 8-го добавлю премиальные :))

-Оплата: сразу по завершении, если через PayPal, в иных случаях в течении нескольких дней через системы переводов

-Без предоплаты (см. отзывы)

-Заявки только при наличии опыта создания подобных иллюстраций

Заранее благодарю за ваши заявки

9 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$30
1 день
Всем доволен, спасибо
Все хорошо, рекомендую

Заявки фрилансеров

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад