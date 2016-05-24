Добрый день . Нужно сделать 3Д дизайн ювелирного магазина. размеры примерно 5х8 м , Представление что мы хотим у нас есть.
Срочно - отрисовать планировку этажа
Здравствуйте,
необходимо отрисовать план этажа на основе элементов и стилей в исходнике от другого плана. результат выдать в формате .ai
Исходные материалы:
-Чертеж этажа (pdf прикреплен к проекту)
-Исходник (формат Illustrator .ai - дам выбранному исполнителю, содержание его прикреплено в жипеге)
Условия:
-Очень срочно (до 9 марта, если будет еще 8-го добавлю премиальные :))
-Оплата: сразу по завершении, если через PayPal, в иных случаях в течении нескольких дней через системы переводов
-Без предоплаты (см. отзывы)
-Заявки только при наличии опыта создания подобных иллюстраций
Заранее благодарю за ваши заявки
Выбранный исполнитель
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