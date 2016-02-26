Дизайн Проект Офиса в стиле google , globallogic .

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт28 заявок327 просмотров

Есть идея сделать офис под IT компанию. 

Сдержанный минимализм – как офисы Google и Globallogic

Нужен творческий подход , ваши взгляды на дизайн, планировку приветствуются

Здание 3 этажа

1 этаж-420м2

2 этаж - 524,6м2

3 этаж - 527,8м2

Общая площадь - 1472,4м2

Планы прикреплены.

1) Планировочные решения

-на каждом этаже санузел

-разместить 3 директорских кабинета 

-разместить кухню

- переговорные

-кофе поинт

-зону отдыха

-возле входа также сделать зону отдыха 

-так же приветствуются ваши идеи 

-разместить для отдыха/работы беседки и т.д

2) 3D Визуализация

- подобрать материалы, мебель , декор для минимальных затрат

9 лет назад
swintys
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров