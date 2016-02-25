Дизайн входа в пекарню

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт7 заявок653 просмотра
#1$60

Требуется дизайн входа и вывески (реклама) в пекарню. Должен соответствовать атмосфере внутреннего убранства заведения. Нужно передать позиционирование - что это место на вынос (магазин-пекарня, не кафе-пекарня). Желательно оставить вывеску "Зерно хлеб & кофе" без изменений. Просьба сделать вход более заметным и притягивающим, без особого "пафоса", чтобы не отталкивало людей ожиданием высоких цен. 

Цель - притягивающий вход, с информативной рекламой.

Срок 3 недели.

Ссыkка с фото здесь https://drive.google.com/folderview?id=0B7kGC2R7kavKNFpiR0dnSVNSWms&usp=sharing

9 лет назад
pekarnya
Дмитрий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров