Дизайн входа в пекарню

# 1 — $ 60

Требуется дизайн входа и вывески (реклама) в пекарню. Должен соответствовать атмосфере внутреннего убранства заведения. Нужно передать позиционирование - что это место на вынос (магазин-пекарня, не кафе-пекарня). Желательно оставить вывеску "Зерно хлеб & кофе" без изменений. Просьба сделать вход более заметным и притягивающим, без особого "пафоса", чтобы не отталкивало людей ожиданием высоких цен.

Цель - притягивающий вход, с информативной рекламой.

Срок 3 недели.

Ссыkка с фото здесь https://drive.google.com/folderview?id=0B7kGC2R7kavKNFpiR0dnSVNSWms&usp=sharing