Дизайн с визуализацией помещений!

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт46 заявок398 просмотров

Требуется визуализация помещений по планировочному решению. Желательно если Вы дизайнер-визуализатор. Модели и прочую атрибутику используйте на свой вкус. Качественный виз. Квартира 100кв.м.. Стиль - скандинавский. Предлагайте, пожалуйста, сроки и стоимость. Возможно корректировки. Финальный рендер 3-5 ракурсов на помещение с разрешением пригодным для печати на А4. Возможно на длительное сотрудничество.

9 лет назад
Veronika2525
Вероника 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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