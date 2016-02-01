площадь 1000 кв.м. необходимо сделать конализацию, организовать приточку у камина.
Нарисовать план и/или виртуализацию помещения 70м2
Необходимы план и/или виртуализация пункта обмена валют (оперкассы) на площади 70 метров.
Предоставлю план от руки, planner5D (недоделанный) , фотографии здания и помещения
насколько подробно (мелкие детали вроде калькуляторов и счетчиков банкнот будут на визуализации видны, к примеру?)
Пишите в чем сделаете и цену/срок?
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