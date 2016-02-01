Нарисовать план и/или виртуализацию помещения 70м2

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт24 заявки280 просмотров

Необходимы план и/или виртуализация пункта обмена валют (оперкассы) на площади 70 метров.

Предоставлю план от руки, planner5D (недоделанный) , фотографии здания и помещения

насколько подробно (мелкие детали вроде калькуляторов и счетчиков банкнот будут на визуализации видны, к примеру?)

Пишите в чем сделаете и цену/срок?

9 лет назад
QuantumBit
Алексей 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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