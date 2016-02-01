Дизайн детской комнаты в Corona Render

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Закрыт21 заявка227 просмотров

нужен дизайнер декоратор.

дизайн детской комнаты с визуализацией в Corona Render можно с 3D MAX.

Детальное тех задание . размеры  и фото вышлю.

указывайте сразу цену за проект.

3ds Max
9 лет назад
diseltech
Руслан 
54 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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