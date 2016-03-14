Дизайн интерьера рабочего кабинета

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен3 заявки85 просмотров

Проектирование интерьера для рабочего кабинета управляющего компании.

План предоставлю после заявки.

9 лет назад
Lastok
Никита 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

margarett9000
Маргарита 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
9 лет назад
$300
4 дня
Очень ответственный и пунктуальный сотрудник. Было приятно работать с ней.
Было приятно работать с вами.

Заявки фрилансеров

margarett9000
Маргарита 
34 года
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
2 отзыва
9 лет назад