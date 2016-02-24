Ищем дизайнера шкафом и встроенной мебели

Ищем дизайнера для работы над нашими проектами удаленно. Компания в основном занимается дизайном и производством шкафов-купе, комодов, а также другой встроенной мебелью.

Основные требования:

-опыт работы в индустрии (в идеале именно со шкафами-купе и встроенной мебелью)

-Высокий уровень работы с такими программами как PRO100, Archicad, Sketchup, 3DMAX или любая другая которая позволит предоставить нашим клиентам качественные и правильные рисунки.

Мы ищем человека который будет рассказывать нам как правильно сделать проект, а не наоборот. Поэтому убедительная просьба писать только тем соискателям кто имеет реальный опыт в индустрии.

Примеры наших работ (дизайнов) можно посмотреть в прикрепленных файлах. Проектов много - можем для начала предложить сдельную работу, а затем уже и постоянную удаленную. От вас требуется возможность быть на связи на протяжении дня для более сбалансированной и организационной работы (на первых порах когда работы не так много это не принципиальное требование).