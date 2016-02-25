Проектирование интерьера для рабочего кабинета управляющего компании. План предоставлю после заявки.
Дизайн-проект квартиры
необходимо хорошее портфолио
работать буду с тем ето предложит адекватную цену
прилагаю план квартииры
перегородкки условны (их реально - нет)
требуется
- студия (кухня/гостинная)
- детская
- спальная
- 2 гардеробные (детсквая и в взрослая на двоих)
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