Дизайн-проект квартиры

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрыт40 заявок369 просмотров

необходимо хорошее портфолио 

работать буду с  тем ето предложит адекватную цену

прилагаю  план квартииры

перегородкки условны (их реально - нет)

требуется 

- студия (кухня/гостинная)

- детская

- спальная

- 2 гардеробные (детсквая и в взрослая на двоих)

9 лет назад
MediaNSD
Сергей 
47 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
154 отзыва(-7)

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Нет заявок фрилансеров