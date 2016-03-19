Сделать 3д дизайн магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен40 заявок411 просмотров

Добрый день . Нужно сделать 3Д дизайн ювелирного магазина. размеры примерно 5х8 м , Представление что мы хотим у нас есть.

9 лет назад
loziknik1987
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$50
3 дня
Классный дизайнер всем Советую !!!
Отличный заказчик. Никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Nicholass
Дмитрий 
34 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад