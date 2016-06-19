Добрый день! Есть кухни (около 11 шт). Они размещены в интерьере кухонной комнаты. Мне нужно этот интерьер ПОМЕНЯТЬ, т.е. сделать другую кухонную комнату с ЭТОЙ же мебелью. Нужна стоимость вашей работы и ...
Дизайн-проекта двухкомнатной квартиры
Молодая семья ищет исполнителя для создания дизайн-проекта двухкомнатной квартиры (68 кв.м., новостройка). Необходима планировка, концепция и визуализация, план перегородок, пола и потолка (без разводки электрики, сантехники и т.п.), спецификация материалов и мебелью с ценами.
Пожалуйста, указывайте стоимость и предполагаемый срок исполнения.
Спасибо!
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