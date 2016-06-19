Дизайн-проекта двухкомнатной квартиры

Результатом нашего сотрудничества осталась довольна, большое спасибо! На мой взгляд, отличное соотношение цены и качества. Все пожелания были услышаны и учтены уже в первоначальном варианте проекта. Там, где впоследствии хотелось что-то исправить или доработать - предлагали по несколько вариантов решений. Очень детальные и проработанные схемы монтажа - видно, что сделано на совесть. Оценили даже строители. :-) Ложка дегтя в банке мёда - на первоначальном этапе затянули со сроками визуализации и в итоге не уложились в оговоренное время. В моем случае не сильно критично - но лучше закладывать такие риски в проект.