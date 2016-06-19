Дизайн-проекта двухкомнатной квартиры

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Завершен31 заявка520 просмотров

Молодая семья ищет исполнителя для создания дизайн-проекта двухкомнатной квартиры (68 кв.м., новостройка). Необходима планировка, концепция и визуализация, план перегородок, пола и потолка (без разводки электрики, сантехники и т.п.), спецификация материалов и мебелью с ценами. 

Пожалуйста, указывайте стоимость и предполагаемый срок исполнения. 

Спасибо!

9 лет назад
Eirena_
Ирина 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

GP-ARCH
Денис 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$9
30 дней
Результатом нашего сотрудничества осталась довольна, большое спасибо! На мой взгляд, отличное соотношение цены и качества. Все пожелания были услышаны и учтены уже в первоначальном варианте проекта. Там, где впоследствии хотелось что-то исправить или доработать - предлагали по несколько вариантов решений. Очень детальные и проработанные схемы монтажа - видно, что сделано на совесть. Оценили даже строители. :-) Ложка дегтя в банке мёда - на первоначальном этапе затянули со сроками визуализации и в итоге не уложились в оговоренное время. В моем случае не сильно критично - но лучше закладывать такие риски в проект.
Очень приятно работать!

Заявки фрилансеров

GP-ARCH
Денис 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад