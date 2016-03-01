Визуализация многоэтажного дома и придомовой территории

Нужны красивые картинки многоэтажного дома (свечка 16 этажей) и придомовой территории (в перспективе - весь комплекс застройки территории в микрорайоне).

Модель есть, нужно доработать узор на фасаде и ландшафт.

Специалисты арх.бюро не могут предоставить нам качественную реалистичную визуализацию.

Прошу отписываться тех, кто располагает временем и возможностью приступить к работе в кратчайшие сроки+имеет опыт.