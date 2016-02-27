Дизайн интерьеров дома ИЖС в СПб

Требуется дизайнер для проектирования интерьеров загородного дома.

Площадь дома порядка 250 кв.м. (построен), планы, разрезы и т.д. высылаются по запросу.

Авансирование не предусмотрено, возможна разбивка на этапы с оплатой каждого по исполнению.

Копикастовые сообщения типа "Опытная команда быстро и качественно выполнит любые работы...." на рассматриваются.

Пожалуйста только конкретные вопросы и предложения, на которые в свою очередь

постараюсь максимально быстро и конкретно ответить.

P.S. Молодые и начинающие дизайнеры – не стесняйтесь!

P.S1. Предпочтительнее первичное общение по телефону В скайпе бываю не часто – "стучитесь", когда зайду –

добавлю в контакты и отвечу.