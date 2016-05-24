РеДизайн работающего торгового островка.

Имеется уже работающий торговый островок по продаже Bubble напитков под франшизой. От франшизы решили отказаться и продавать под своим именем. В данный момент есть название, разработан логотип и слоган.

Требуется провести редизайн и доработку работающего торгового островка 8 кв.м. под новое название и новый логотип (желательно минимизировать переделку). Продукция будет та же, со временем будут добавлены новые позиции в меню. Фото островка и лого прикреплены.

Нужно будет подготовить 3D макет и фотопривязку к месту.

Просьба указывать приблизительно цены и сроки.