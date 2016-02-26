Чертеж с визуализацией кухонной мебели

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Закрыт26 заявок368 просмотров

Нужен чертеж с визуализацией кухонной мебели. Кухня небольшая,

нужно дизайнерское решение размещения кухонной мебели + визуализация + точные размера всех деталей.

9 лет назад
Serginios
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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