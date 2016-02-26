Есть идея сделать офис под IT компанию. Сдержанный минимализм – как офисы Google и Globallogic Нужен творческий подход , ваши взгляды на дизайн, планировку приветствуются Здание 3 этажа 1 этаж-420м2 2 ...
Чертеж с визуализацией кухонной мебели
Нужен чертеж с визуализацией кухонной мебели. Кухня небольшая,
нужно дизайнерское решение размещения кухонной мебели + визуализация + точные размера всех деталей.
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