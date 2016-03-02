Заменя фона на изображении

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Закрыт24 заявки304 просмотра

Добрый день!

Есть кухни (около 11 шт). Они размещены в интерьере кухонной комнаты. Мне нужно этот интерьер

ПОМЕНЯТЬ, т.е. сделать другую кухонную комнату с ЭТОЙ же мебелью. Нужна стоимость вашей работы и сроки.

9 лет назад
gluhovarts
Артем 
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров