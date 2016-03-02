Заменя фона на изображении

Добрый день!

Есть кухни (около 11 шт). Они размещены в интерьере кухонной комнаты. Мне нужно этот интерьер

ПОМЕНЯТЬ, т.е. сделать другую кухонную комнату с ЭТОЙ же мебелью. Нужна стоимость вашей работы и сроки.