Визуализация предметов интерьера, чертеж расположения стен

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Завершен10 заявок333 просмотра

Больше фото с размерами вышлю на почту! Работу необходимо выполнить в максильно быстрые сроки

Ванная комната:

1. достроить стены с 2х сторон в ванной и разместить входную дверь в ванную«рис. 11»

2.  возможно достроить дополнительную стенку состороны кухни чтобы не так сильно было видно с коридора кухню, но при этом чтобы попадало достаточно света в коридор и по возможность встроить туда

угловой шкаф для верхней одежды и обуви.

Коридор:

1. какой формы сделать арку между коридором и кухней.

Кухня:

1. Ниша, которую видно на «рис. 6» ее не будет, а будет продолжение ровнойстены.

2.  Расположить кухню в месте «рис. 6» иразместить холодильник 650*600мм

9 лет назад
frostwarrior
35 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад
$40
2 дня
Очень быстро и качественно . Рекомендую
Хороший заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

olegye
Олег 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
9 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн-проекта двухкомнатной квартиры

    Молодая семья ищет исполнителя для создания дизайн-проекта двухкомнатной квартиры (68 кв.м., новостройка). Необходима планировка, концепция и визуализация, план перегородок, пола и потолка (без разводки электрики, сантехники и т.п.), спецификация материалов и мебелью с ценами.  ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Заменя фона на изображении

    Добрый день! Есть кухни (около 11 шт). Они размещены в интерьере кухонной комнаты. Мне нужно этот интерьер ПОМЕНЯТЬ, т.е. сделать другую кухонную комнату с ЭТОЙ же мебелью. Нужна стоимость вашей работы и ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Визуализация многоэтажного дома и придомовой территории

    Нужны красивые картинки многоэтажного дома (свечка 16 этажей) и придомовой территории (в перспективе - весь комплекс застройки территории в микрорайоне). Модель есть, нужно доработать узор на фасаде и ландшафт. Специалисты арх.бюро не ...

    Интерьеры и Экстерьеры36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн интерьеров дома ИЖС в СПб

    Требуется дизайнер для проектирования интерьеров загородного дома. Площадь дома порядка 250 кв.м. (построен), планы, разрезы и т.д. высылаются по запросу. Авансирование не предусмотрено, возможна разбивка на этапы с оплатой каждого по ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • РеДизайн работающего торгового островка.

    Имеется уже работающий торговый островок по продаже Bubble напитков под франшизой. От франшизы решили отказаться и продавать под своим именем. В данный момент есть название, разработан логотип и слоган.  Требуется провести редизайн и ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн Проект Офиса в стиле google , globallogic .

    Есть идея сделать офис под IT компанию.  Сдержанный минимализм – как офисы Google и Globallogic Нужен творческий подход , ваши взгляды на дизайн, планировку приветствуются Здание 3 этажа 1 этаж-420м2 2 ...

    Интерьеры и Экстерьеры28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн входа в пекарню

    $60

    Требуется дизайн входа и вывески (реклама) в пекарню. Должен соответствовать атмосфере внутреннего убранства заведения. Нужно передать позиционирование - что это место на вынос (магазин-пекарня, не кафе-пекарня). Желательно оставить вывеску "Зерно хлеб &amp; кофе" без изменений. ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн-проект квартиры

    необходимо хорошее портфолио  работать буду с  тем ето предложит адекватную цену прилагаю  план квартииры перегородкки условны (их реально - нет) требуется  - студия (кухня/гостинная) - ...

    Интерьеры и Экстерьеры40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад