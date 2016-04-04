Визуализация предметов интерьера, чертеж расположения стен

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Ванная комната:

1. достроить стены с 2х сторон в ванной и разместить входную дверь в ванную«рис. 11»

2. возможно достроить дополнительную стенку состороны кухни чтобы не так сильно было видно с коридора кухню, но при этом чтобы попадало достаточно света в коридор и по возможность встроить туда

угловой шкаф для верхней одежды и обуви.

Коридор:

1. какой формы сделать арку между коридором и кухней.

Кухня:

1. Ниша, которую видно на «рис. 6» ее не будет, а будет продолжение ровнойстены.

2. Расположить кухню в месте «рис. 6» иразместить холодильник 650*600мм