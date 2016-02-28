Фотообои

  1. Биржа фриланса
  2. Интерьеры и Экстерьеры
Закрытнет заявок56 просмотров

Здравствуйте! Делаете ли Вы фотообои на стену, в которой окно и есть ли какие - нибудь готовые примеры для заказа? Заранее спасибо, Екатерина

9 лет назад
zabalueva
44 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн интерьеров дома ИЖС в СПб

    Требуется дизайнер для проектирования интерьеров загородного дома. Площадь дома порядка 250 кв.м. (построен), планы, разрезы и т.д. высылаются по запросу. Авансирование не предусмотрено, возможна разбивка на этапы с оплатой каждого по ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • РеДизайн работающего торгового островка.

    Имеется уже работающий торговый островок по продаже Bubble напитков под франшизой. От франшизы решили отказаться и продавать под своим именем. В данный момент есть название, разработан логотип и слоган.  Требуется провести редизайн и ...

    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дизайн Проект Офиса в стиле google , globallogic .

    Есть идея сделать офис под IT компанию.  Сдержанный минимализм – как офисы Google и Globallogic Нужен творческий подход , ваши взгляды на дизайн, планировку приветствуются Здание 3 этажа 1 этаж-420м2 2 ...

    Интерьеры и Экстерьеры28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн входа в пекарню

    $60

    Требуется дизайн входа и вывески (реклама) в пекарню. Должен соответствовать атмосфере внутреннего убранства заведения. Нужно передать позиционирование - что это место на вынос (магазин-пекарня, не кафе-пекарня). Желательно оставить вывеску "Зерно хлеб &amp; кофе" без изменений. ...

    Интерьеры и Экстерьеры7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн-проект квартиры

    необходимо хорошее портфолио  работать буду с  тем ето предложит адекватную цену прилагаю  план квартииры перегородкки условны (их реально - нет) требуется  - студия (кухня/гостинная) - ...

    Интерьеры и Экстерьеры40 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ищем дизайнера шкафом и встроенной мебели

    Ищем дизайнера для работы над нашими проектами удаленно. Компания в основном занимается дизайном и производством шкафов-купе, комодов, а также другой встроенной мебелью. Основные требования: -опыт работы в индустрии (в идеале именно ...

    3ds MaxArchiCADSketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры43 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Дизайн с визуализацией помещений!

    Требуется визуализация помещений по планировочному решению. Желательно если Вы дизайнер-визуализатор. Модели и прочую атрибутику используйте на свой вкус. Качественный виз. Квартира 100кв.м.. Стиль - скандинавский. Предлагайте, пожалуйста, сроки и стоимость. Возможно корректировки. Финальный рендер 3-5 ...

    Интерьеры и Экстерьеры46 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нарисовать план и/или виртуализацию помещения 70м2

    Необходимы план и/или виртуализация пункта обмена валют (оперкассы) на площади 70 метров. Предоставлю план от руки, planner5D (недоделанный) , фотографии здания и помещения насколько подробно (мелкие детали вроде калькуляторов и счетчиков банкнот будут ...

    Интерьеры и Экстерьеры24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад