Планировка

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Закрыт33 заявки377 просмотров

Дизайн проект квартиры 187кв.м. Квартира свободной планировки с панорамным остеклением. Самое главное в проекте-это грамотная, функциональная планировка площади. Хочется сохранить простор рационально используя метраж.

9 лет назад
Abmari72
Марина 
52 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров