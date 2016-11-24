Нужно придумать текст голосового приветствия которое будет звучать вместо гудков при звонке в [u]ветеринарную клинику.[/u]
- Нейминг и Слоганы21 заявкаЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно креативное приветствие ватсап рассылки турагентства по базе своих клиентов. Не длинное. После приветствия в рассылке будет 4 картинки с предложениями туров.Продающие тексты2 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно перевести логотип в векторЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать несколько открыток для отправки клиентам ветеринарной клиники по E-mailИллюстрации и Рисунки21 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. На фото требуется убрать две вывески "Ветклиника" и крест.Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте. Требуется качественный рерайт примерно 100 текстов по ~3000 знаков на ветеринарную тематику.Рерайтинг18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно написать текст для главной страницы сайта ветеринарной клиники. Положительный образ ветеринарной клиники от лица кошки и собаки. Примерно 3000 знаков.Продающие тексты1 исполнительЗавершен5 лет назад
Здравствуйте. На фото требуется убрать все рекламные вывески.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать окно обратной связи при перемещении мышки в верхнюю часть сайта. Пример: http://miamiluxuryresidences.com/ru/kak-deshevo-snyat-kvartiru-v-majami/Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. 1. Нужен SEO анализ сайта с указаниями ошибок. 2. Рекомендации по повышению конверсии. Сайт туристического агентства. Возможно с дальнейшем устранением ошибок. Сайт: www.tropikanatour.ruПоисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать логотип для турфирмы. Возьметесь?Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте. Выглядеть это должно так: человек заполняет форму на моем сайте, данные должны автоматически переноситься в аналогичную форму на другом сайте. Человек нажимает на кнопки на моем сайте при этом должны нажиматься аналогичные кнопки на ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужна программка для заполнения форм. Выглядеть это должно так: человек заполняет форму на моем сайте, данные должны автоматически переноситься в аналогичную форму на другом сайте. Человек нажимает на кнопки на моем сайте при этом ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Нужна программка для заполнения форм. Выглядеть это должно так: человек заполняет форму на моем сайте, данные должны автоматически переноситься в аналогичную форму на другом сайте. Человек нажимает на кнопки на моем сайте при этом ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен видеоролик наподобе http://www.youtube.com/watch?v=e64bLubpsLA Сколько будет стоить?Видеомонтаж18 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется размещение положительных отзывов на определенных сайтах (туризм).Копирайтинг18 заявокЗакрыт9 лет назад