tropikana

Илья Иванов tropikana

 
40 летРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
PikaSSo1995
Юрий 
28 летЧехия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
$5
10 баллов
4 года назад
Перевести логотип в вектор
Все, отлично, рекомендую данного заказчика )
Все отлично, очень оперативно. Рекомендую.
Ответный отзыв
zhebedeva
Евгения 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Текст на главную страницу сата ветеринарной клиники.
Спасибо за интересный проект! Буду рада новому сотрудничеству!
Евгения спасибо! Хороший текст. Быстро и качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Rin_Jav_Dev
25 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
6 лет назад
Отфотошопить фотографию.
Работодателя характеризую только с лучшей стороны, адекватная постановка задачи, моментальная оплата, коммуникация на высоте, буду рад и дальше сотрудничать , всем фрилансерам рекомендую.
Работа отличного качества в короткий срок и за не большие деньги. Спасибо. Рекомендую.
Ответный отзыв
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$55
10 баллов
6 лет назад
Всплывающее окно при попытке закрыть сайт.
Четкая постановка задачи, моментальная оплата, буду рад поработать еще! Рекомендую.
Спасибо! Все сделано отлично и очень оперативно! Рекомендую!
Ответный отзыв
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
23 минуты назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Логотип для турфирмы.
Илья, спасибо большое за проект. От сотрудничества остались исключительно положительные впечатления. Своевременная оплата в полном объеме! Рекомендую Илью как отличного и порядочного заказчика! Буду рада сотрудничеству по другим проектам!
Спасибо. Работа сделана на отлично! Логотип получился лучше моих ожиданий! Было предоставлено 4 разных варианта. Правки вносились в течение нескольких минут. Рекомендую.
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