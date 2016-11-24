Здравствуйте. Выглядеть это должно так: человек заполняет форму на моем сайте, данные должны автоматически переноситься в аналогичную форму на другом сайте. Человек нажимает на кнопки на моем сайте при этом должны нажиматься аналогичные кнопки на ...