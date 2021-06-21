Требуется разработать оригинальные и острые фразы для магнитов с изображениями девушек различных стилей: тусовщица, мамочка, ботаничка и невеста. Каждая фраза должна позволять девушкам увидеть себя в предлагаемых образах и добавить индивидуальности. Идеи для фраз должны быть креативными и подходить к каждой картинке.