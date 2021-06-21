Придумать текст приветствия

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Закрыт21 заявка548 просмотров

Нужно придумать текст голосового приветствия которое будет звучать вместо гудков при звонке в ветеринарную клинику.

4 года назад
tropikana
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