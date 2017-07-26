Создать дизайн вывески для хостела (наружная реклама)

$20
Наружная рекламаЗавершен20 заявок423 просмотра
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Сделать дизайн вывески для хостела в COREL или формат TIFF.

Есть образец дизайна визитки (фото №1), нужно взять этот дизайн за основу, но будет хорошо если будет круче.

Цветовая гамма может быть любой.

Печать таблички (наружная реклама) будет размером: ширина 65 см и высота 53 см. или ширина 65 см и высота 80 см. (по типу фото №1)

Также нужна будет печать (для размещения в помещении) формата:

1) ширина 40 см. и высота 50 см. (как вариант-основа фото №2 и №3)

2) ширина 30 см. и высота 40 см. (как вариант-основа фото №2 и №3)

На табличках должны быть указаны данные:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО: На вывеске должно присутствовать "Адмиралтейство" и "Довольный Кот" 

- 2 телефона: tel/тел: +7(812) 315-93-33 и +7(911) 180-67-94

- Название: Хостел Уютное Место / Hostel Cosy Place

- Адрес (по типу фото №3): апарт. 23, 5 этаж / apart. 23, 5 floor

- Узнайте код для входа в парадную, звоните: +7(812) 315-93-33 или +7(911) 180-67-94 

Find out the code to enter the front door, call: +7(812) 315-93-33 or +7(911) 180-67-94

6 лет назад
andreylucky
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
annades
28 летУкраина
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад
6 лет назад
$20
2 дня
Выбрал Анну, для выполнения работы, потому что внешне она мне приятна и симпатична, а также потому что выполнение моего заказа требовало вложения души, женского взгляда и женского мышления, хотелось чтобы конечный результат получился живым, тёплым....... В своём выборе я оказался прав. Аня подходит к выполнению работы очень ответственно, однако она очень "напрягает" тебя как заказчика, она уточняет и согласовывает ТЗ => выполняет определенный этап и требует обратную связь, чтобы продолжить работу, внести корректировки, правки и то что она держит тебя в напряжении - это КРУТО! Аня не "тянет резину" и "жует сопли", её не нужно искать, дожидаться или переживать, когда же она появится online. Она тебя сама найдёт и достанет тебя даже ночью, чтобы ты ей ответил. Что касается моего проекта, у меня было много требований, "а сделай так", "а переделай это", "а предложи ещё вариант" и так или иначе Аня давала мне, то что я просил, даже если перед этим и предупреждала, что моя идея ГО..НО!)) Короче рекомендую Аню на все 100%100%100%100%100%. Буду рад, если ВЫ как заказчики будете давать ей сложные ТЗ и интересные заказы/проекты => девушка с амбициями и мозгом, поэтому буду искренне рад если с каждым новым проектом она будет расти над собой, как профессионал! P.S: Аня если ты читаешь мой отзыв, моё приглашение в Санкт-Петербург в силе;) поселю тебя в самом центре города в нашем хостеле по супер демократической цене!
Андрей, отличный заказчик. Работа была сплоченна. Рекомендую 100%. P.S: Как только вырвусь в Питер, сразу к вам, спасибо за приглашение.
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