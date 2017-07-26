Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет с различными размерами. Общий размер А4, вертикальная и горизонтальная ориентация. [u] Информация для афиши:[/u] Название мероприятия - XII Щорічний форум з корпоративного права Дата - ...
Создать дизайн вывески для хостела (наружная реклама)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать дизайн вывески для хостела в COREL или формат TIFF.
Есть образец дизайна визитки (фото №1), нужно взять этот дизайн за основу, но будет хорошо если будет круче.
Цветовая гамма может быть любой.
Печать таблички (наружная реклама) будет размером: ширина 65 см и высота 53 см. или ширина 65 см и высота 80 см. (по типу фото №1)
Также нужна будет печать (для размещения в помещении) формата:
1) ширина 40 см. и высота 50 см. (как вариант-основа фото №2 и №3)
2) ширина 30 см. и высота 40 см. (как вариант-основа фото №2 и №3)
На табличках должны быть указаны данные:
- ОБЯЗАТЕЛЬНО: На вывеске должно присутствовать "Адмиралтейство" и "Довольный Кот"
- 2 телефона: tel/тел: +7(812) 315-93-33 и +7(911) 180-67-94
- Название: Хостел Уютное Место / Hostel Cosy Place
- Адрес (по типу фото №3): апарт. 23, 5 этаж / apart. 23, 5 floor
- Узнайте код для входа в парадную, звоните: +7(812) 315-93-33 или +7(911) 180-67-94
Find out the code to enter the front door, call: +7(812) 315-93-33 or +7(911) 180-67-94
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