Создать дизайн вывески для хостела (наружная реклама)

Сделать дизайн вывески для хостела в COREL или формат TIFF.

Есть образец дизайна визитки (фото №1), нужно взять этот дизайн за основу, но будет хорошо если будет круче.

Цветовая гамма может быть любой.

Печать таблички (наружная реклама) будет размером: ширина 65 см и высота 53 см. или ширина 65 см и высота 80 см. (по типу фото №1)

Также нужна будет печать (для размещения в помещении) формата:

1) ширина 40 см. и высота 50 см. (как вариант-основа фото №2 и №3)

2) ширина 30 см. и высота 40 см. (как вариант-основа фото №2 и №3)

На табличках должны быть указаны данные:

- ОБЯЗАТЕЛЬНО: На вывеске должно присутствовать "Адмиралтейство" и "Довольный Кот"

- 2 телефона: tel/тел: +7(812) 315-93-33 и +7(911) 180-67-94

- Название: Хостел Уютное Место / Hostel Cosy Place

- Адрес (по типу фото №3): апарт. 23, 5 этаж / apart. 23, 5 floor

- Узнайте код для входа в парадную, звоните: +7(812) 315-93-33 или +7(911) 180-67-94

Find out the code to enter the front door, call: +7(812) 315-93-33 or +7(911) 180-67-94