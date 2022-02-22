Разработка логотипа организации

Необходимо разработать логотип для института.Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ:INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI)

Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя:

- предоставление консультационных услуг;

- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством

Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям:

- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;

- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т.п.