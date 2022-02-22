Разработка логотипа организации

$30
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка108 просмотров
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Необходимо разработать логотип для института.Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ:INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI)

Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя:

- предоставление консультационных услуг;

- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством

Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям:

- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;

- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т.п.

  • Логотип должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию). Лаконичный и не загруженный.
  • Цвета и стиль на Ваше усмотрение.
  • Логотип должен легко масштабироваться от наружной рекламы до нанесения на сувенирную ручку (наличие логотипа в векторном формате обязательно).
  • Необходим макет, шрифты; цвет при необходимости должен меняться.
  • Должен хорошо смотреться и в цветном, и в черно-белом вариантах.
  • Логотип нужен на 2х языках: русском и английском..
2 года назад
victtory
Наталья 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
kazadulik
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
день назад
2 года назад
$30
1 день
UAH
Все отлично!
Спасибо за конкурс. Рекомендую!