Разработка логотипа организации

Минималистичный, узнаваемый. Спортивная одежда.
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Необходимо разработать логотип для института.Название МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ (МИКИ) на англ:INTERNATIONAL INSTITUTE OF CONSULTING AND INVESTMENT(IICAI)
Институт специализируется на Консультировании по вопросам коммерческой деятельности и управления, что включает в себя:
- предоставление консультационных услуг;
- выдачу рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, компенсационные и пенсионные стратегии, планирование и управление производством
Предоставление этих услуг компаниям или иным организациям может включать консультирование, выдачу рекомендаций или оказание помощи по следующим направлениям:
- разработка процедур и методов бухгалтерского учета, программ учета затрат, бюджетирования;
- консультирование и оказание помощи компаниям и иным организациям в сфере планирования, организации, эффективности и контроля управленческой информации и т.п.
- Логотип должен состоять из текстовой и графической частей (по желанию). Лаконичный и не загруженный.
- Цвета и стиль на Ваше усмотрение.
- Логотип должен легко масштабироваться от наружной рекламы до нанесения на сувенирную ручку (наличие логотипа в векторном формате обязательно).
- Необходим макет, шрифты; цвет при необходимости должен меняться.
- Должен хорошо смотреться и в цветном, и в черно-белом вариантах.
- Логотип нужен на 2х языках: русском и английском..
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