Хотите красивый и удобный дизайн? Вам сюда!

Здравствуйте!

Я - профессиональный веб-дизайнер. Люблю свою работу и подхожу к каждому проекту с полной отдачей. Хотите ИНТЕРЕСНЫЙ, НЕ ШАБЛОННЫЙ, но в то же время ИНФОРМАТИВНЫЙ дизайн? Тогда Вам сюда!

Гарантирую качество и соблюдение сроков работы. После предоплаты никуда не пропадаю.

== ЧТО ДЕЛАЮ ==

1. Дизайн сайтов (от сайт-визитки до сайт-портала)

2. Редизайн сайтов

== КАК Я РАБОТАЮ ==

1. Для начала работы, мне необходимо ознакомится с четким техническим заданием (для того чтоб понять, какая задача передо мной стоит). Определяю сроки и бюджет.

2. Предоплата 50% от стоимости дизайна главной страницы. После зачисления денег на мой кошелек, сразу приступаю к работе.

3. Точно в срок, предоставляю вариант макета в формате jpeg.

4. Далее дорабатываю макет, учитывая все ваши пожелания и дополнения (в пределах разумного) до желаемого результата.

5. Утверждение варианта дизайна.

6. Оплата оставшихся 50% от общей суммы стоимости проекта.

7. Высылаю исходник макета в формате psd, полностью готовый для верстки.

Работаю исключительно по предоплате, "оплату по факту" не предлагать. Спасибо за понимание.

== ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ И СРОКИ ==

Главная страница = 300$, внутренние - 50$ (хотя все зависит от ТЗ, уточняйте).

Сроки от 5 до 14 дней.

== ДОПОЛНЕНИЯ ==

1. Комиссию за совершение электронных платежей Вы оплачиваете сами.

2. Я предоставляю один вариант дизайна, в котором выполнены все ваши требования и пожелания. Второй вариант делаю с допоплатой 25% от общей стоимости проекта. Поэтому отнеситесь серьезнее к написанию ТЗ.

3. Я всегда приветствую, если заказчик располагает материалами, которые могут быть использованы для дизайна сайта (логотип в векторном формате, элементы фирменного стиля, фотографии продукции и т.п.)

4. Все варианты дизайнов я защищаю водяными знаками. После полной оплаты убираю.

5. Авторские права на свои работы я никому не передаю - по закону это невозможно. Приобретая у меня работу, Вы получаете исключительное право на дизайн. В свою очередь, я имею право выкладывать работу в свое портфолио. Я никогда не перепродам Ваш дизайн кому-либо другому.

С уважением, Мария!