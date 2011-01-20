Здравствуйте!
Я - профессиональный веб-дизайнер. Люблю свою работу и подхожу к каждому проекту с полной отдачей. Хотите ИНТЕРЕСНЫЙ, НЕ ШАБЛОННЫЙ, но в то же время ИНФОРМАТИВНЫЙ дизайн? Тогда Вам сюда!
Гарантирую качество и соблюдение сроков работы. После предоплаты никуда не пропадаю.
== ЧТО ДЕЛАЮ ==
1. Дизайн сайтов (от сайт-визитки до сайт-портала)
2. Редизайн сайтов
== КАК Я РАБОТАЮ ==
1. Для начала работы, мне необходимо ознакомится с четким техническим заданием (для того чтоб понять, какая задача передо мной стоит). Определяю сроки и бюджет.
2. Предоплата 50% от стоимости дизайна главной страницы. После зачисления денег на мой кошелек, сразу приступаю к работе.
3. Точно в срок, предоставляю вариант макета в формате jpeg.
4. Далее дорабатываю макет, учитывая все ваши пожелания и дополнения (в пределах разумного) до желаемого результата.
5. Утверждение варианта дизайна.
6. Оплата оставшихся 50% от общей суммы стоимости проекта.
7. Высылаю исходник макета в формате psd, полностью готовый для верстки.
Работаю исключительно по предоплате, "оплату по факту" не предлагать. Спасибо за понимание.
== ПРИМЕРНЫЕ ЦЕНЫ И СРОКИ ==
Главная страница = 300$, внутренние - 50$ (хотя все зависит от ТЗ, уточняйте).
Сроки от 5 до 14 дней.
== ДОПОЛНЕНИЯ ==
1. Комиссию за совершение электронных платежей Вы оплачиваете сами.
2. Я предоставляю один вариант дизайна, в котором выполнены все ваши требования и пожелания. Второй вариант делаю с допоплатой 25% от общей стоимости проекта. Поэтому отнеситесь серьезнее к написанию ТЗ.
3. Я всегда приветствую, если заказчик располагает материалами, которые могут быть использованы для дизайна сайта (логотип в векторном формате, элементы фирменного стиля, фотографии продукции и т.п.)
4. Все варианты дизайнов я защищаю водяными знаками. После полной оплаты убираю.
5. Авторские права на свои работы я никому не передаю - по закону это невозможно. Приобретая у меня работу, Вы получаете исключительное право на дизайн. В свою очередь, я имею право выкладывать работу в свое портфолио. Я никогда не перепродам Ваш дизайн кому-либо другому.
С уважением, Мария!
Портфолио
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