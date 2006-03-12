Требуется нарисовать банер 240x400 (400 высота) в котором будут такие объекты: Цветок, пчела, улей, человек-пчеловод, банка мёда, дверка и покупатель. Двигаться должны все объекты. Цветок покачиваться, пчелка летать от цветка к улью, человек-пчеловод подходить к улью брать ...
- $100Баннеры1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется программист на php для настройки и модификации joomla и её компонентов. Первое что надо сделать это причесать компонент http://www.агротуризм.рф/index.php?option=com_hotelguide&view=hotelguide&Itemid=53 Дальше будет видно.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать дизайн для сайта агротуризм.рф. Дизайн должен быть супер. Качество на уровне http://www.templatemonster.com/ Тематика соответственно деревенско-туристическая. Стиль любой от рисованного до фото-коллажа. В дальнейшем дизайн пойдет под шаблон joomla (можно и сразу сделать шаблон) ...Дизайн сайтов25 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать интерент магазин по технологии osCommerce. хостинг на websitesource.com или подобный. темплейт магазина и дизайна есть. Требуется все наладить под мой магазин, привязать к платежным системам (по кредитке, webmoney), завести 50 товаров. примерное ТЗ по адресу www.magazincvetov.ru\TZ.docИнтернет-магазины9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $10
Здравствуйте, к сайту www.igracvetov.ru требуется писать тексты. Стиль должен быть деловым, но в то же время ярким, возможно с юмором. Вобщем надо так что бы людям с достатком от 1000 уе понравилось. Стоимость 10$ за 2000 знаков ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт18 лет назад
- $50
Требуется вырезать букет цветов из фона. Фотографии размером порядка 2200х1700 px. Сделать нужно качественно, просто автовырезание фотошопа не всегда подходит, порядка 30% контура приходиться делать в ручную. Цена за 1 картинку 50 руб.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен18 лет назад