Здравствуйте, к сайту www.igracvetov.ru требуется писать тексты. Стиль должен быть деловым, но в то же время ярким, возможно с юмором. Вобщем надо так что бы людям с достатком от 1000 уе понравилось. Стоимость 10$ за 2000 знаков ...