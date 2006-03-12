kashw

Владимир kashw

 
44 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Баннер с пчелой

    $100

    Требуется нарисовать банер 240x400 (400 высота) в котором будут такие объекты: Цветок, пчела, улей, человек-пчеловод, банка мёда, дверка и покупатель. Двигаться должны все объекты. Цветок покачиваться, пчелка летать от цветка к улью, человек-пчеловод подходить к улью брать ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройки и модификации joomla и её компонентов

    Требуется программист на php для настройки и модификации joomla и её компонентов. Первое что надо сделать это причесать компонент http://www.агротуризм.рф/index.php?option=com_hotelguide&amp;view=hotelguide&amp;Itemid=53 Дальше будет видно.

    PHPJoomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Агротуризм.рф

    Требуется разработать дизайн для сайта агротуризм.рф. Дизайн должен быть супер. Качество на уровне http://www.templatemonster.com/ Тематика соответственно деревенско-туристическая. Стиль любой от рисованного до фото-коллажа. В дальнейшем дизайн пойдет под шаблон joomla (можно и сразу сделать шаблон) ...

    Joomla
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Цветочный магазин

    Требуется сделать интерент магазин по технологии osCommerce. хостинг на websitesource.com или подобный. темплейт магазина и дизайна есть. Требуется все наладить под мой магазин, привязать к платежным системам (по кредитке, webmoney), завести 50 товаров. примерное ТЗ по адресу www.magazincvetov.ru\TZ.doc

    Интернет-магазины9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Текст к флористическому сайту

    $10

    Здравствуйте, к сайту www.igracvetov.ru требуется писать тексты. Стиль должен быть деловым, но в то же время ярким, возможно с юмором. Вобщем надо так что бы людям с достатком от 1000 уе понравилось. Стоимость 10$ за 2000 знаков ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Обработка картинок в Photoshop

    $50

    Требуется вырезать букет цветов из фона. Фотографии размером порядка 2200х1700 px. Сделать нужно качественно, просто автовырезание фотошопа не всегда подходит, порядка 30% контура приходиться делать в ручную. Цена за 1 картинку 50 руб.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
spad
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Обработка картинок в Photoshop
Все прошло хорошо, рекомендую.
Обработал 10 картинок в фотошопе аккуратно и качественно за вечер. Немногочисленные замечания быстро устранял. В общем произвел впечатление человека желающего и умеющего работать. Буду обращаться еще. :)
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