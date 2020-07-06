Вариант внешнего вида дома - изменить крышу со скатной на плоcкую

Есть эскизник одноэтажного домика 14*8 с двухскатной крышей и идея примерить к нему плоскую, получив домик модном нынче в стиле флэтхаус. Фотокачества не требуется, достаточно того, что выдается по умолчанию из Ревита и архикада. Нужны 3Д-картинки, чтобы заказчик мог понять, "любо-не любо". Могу дать генплан и фотки со стройки.

Большие окна в пол заказчику не любы, но визуальная симуляция цветом фасада - хорошо.

фундамент домика менять нельзя - уже начат, а крыльцо и веранду можно - они будут делаться чуть позже.

Упражнения моего архитектора на эту тему с другим домиком - прилагаю.

Эскизник можно взять здесь: https://yadi.sk/i/GF3QOiVVho9O3g

Заказчик отказался от такой крыши. Заявку закрываю.