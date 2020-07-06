Вариант внешнего вида дома - изменить крышу со скатной на плоcкую

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Закрытнет заявок194 просмотра

Есть эскизник  одноэтажного домика 14*8 с двухскатной крышей и идея примерить к нему  плоскую,  получив домик модном нынче в стиле флэтхаус.  Фотокачества не требуется, достаточно  того, что выдается по умолчанию из Ревита и архикада.  Нужны 3Д-картинки, чтобы заказчик мог понять,  "любо-не любо".  Могу дать генплан и фотки со стройки. 

Большие окна в  пол  заказчику не любы,  но визуальная симуляция цветом фасада - хорошо. 

фундамент домика  менять нельзя - уже начат, а крыльцо и веранду можно - они будут делаться чуть позже. 

Упражнения моего архитектора на эту тему с другим домиком - прилагаю. 

Эскизник  можно взять здесь:  https://yadi.sk/i/GF3QOiVVho9O3g

Заказчик  отказался от такой крыши. Заявку закрываю. 

5 лет назад
v262
67 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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