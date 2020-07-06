Проектирование мини базы на Алтае

Здравствуйте.

Сумма которую я поставил условна. Жду ваших предложений.

У меня есть такой участок.

Респ. Алтай, р-н Майминский, с. Барангол, ул. Чуйская, 32

egrp365.ru/map/?kadnum=04...

При предварительном измерении участка я предварительно начертил его как квадрат 45*45 метров. Однако, как показывает подробное рассмотрение участка оно неправильно. Потому что при таком измерении площадь составляет 20 соток, а реально их 15. Поэтому надо уточнить реальные размеры участка по кадастровой карте и отталкиваться от них, используя имеющиеся чертежи только в качестве примерного эскиза, идеи, концепт.

Примечание! Когда я говорю справа слева, я имею ввиду вид с дороги.

Справа на участке стоит старый дом и рядом фундамент, на котором я планирую строить баню.

Прилагаю «участок сейчас». На нём отображены существующий дом и фундамент под баню.

Прилагаю «План фундамента баня»

На баню есть примерный проект.

Прилагаю «баня планировка скан»

Вопрос по бане, где и как делать лестницу на второй этаж.?

Слева между участками проходит дорога по генплану. Не знаю точные размеры, надо уточнить по кадастровой карте. За участком тоже проходит общая дорога

Прилагаю примерный генплан, который может являться концептуальным представлением.

Генплан представляет из себя две линии домов.

Справа – линия эконом, которая включает в себя баню и линию домов построенных воедино, с фронтальным расположением входа и основного остекления.

Первым этапом строится баня, поскольку фундамент под неё уже имеется.

Баня строится примерно из бруса 150*150, поскольку планируется возможность личного проживания в межсезонный период. В бане желательно сделать мансардный этаж с торцевым освещением, с фронтонов, предусмотренный только под спальные места ( где будет лестница?)

За основу проектов домов эконом я хотел бы взять американский проект, который прилагаю отдельным письмом.

Либо мой проект «Эконом2», который тоже вышлю. Однако там я не знаю как сделать второй этаж.

Дома эконом летние, поэтому строятся предположительно из бруса 100*150

Размеры домов эконом на проекте условны. Насколько я понимаю американский проект на метр длиннее. Надо смотреть размеры. Но принцип остаётся тем же.

Впоследствии вся линия может отделываться под фахверк с помощью фальш элементов.

Дом из этой линии, который стоит ближним к дороге, будет осуществлять административные функции и моего собственного проживания, поэтому его проект будет производиться отдельно. Однако пространство на него надо оставить.

Слева – линия Люкс.

Вариант летний.

Материал строительства – оцилиндрованное бревно небольшого диаметра.

Однако важно, чтобы диаметр был пропорционален проекту.

4 дома с персональными парковками между ними.

Приложенный проект является приблизительным. Возможно увеличение домов в размерах, главное, чтобы 4 дома с парковками входили в размер участка.

Мансардные этажи с внешними лестницами для устройства дополнительных спальных мест.

Поворот домов сделан намеренно, для лучшего вида из них.

В середине участка течёт каскадный ручей. Рядом с ним проложена центральная прогулочная дорожка.

Справа от ручья ближе к въезду находится общая парковка

Слева от ручья расположена крытая площадка со столиками для кафе и мангалами

Дом, который уже существует восстановлению не подлежит ( фундамент ушёл в землю, нижние венцы сгнили). Поэтому он разбирается и переносится вглубь участка, из него делается баня. На его месте делается бассейн с использованием фундамента как дополнительной привязки.

Дорога!

Так как уже существуют по генплану дороги по краям участка, по левой и дальней, она превращается в кольцевую. Завершаясь по участку перед линией домов Эконом. Это необходимо как для свободного проезда машин отдыхающих, так и для проезда ассенизационных машин, а так же прочего спец транспорта.

Итого мне нужно.

Посмотреть и утвердить план бани. Или внести поправки. Понять где будет лестница на второй этаж.

Определиться с проектом дома «Эконом», включая расстановку мебели

Дать варианты по геодезическим работам. ( закрепление участка на местности, разбивка по горизонтальным зонам) либо дать контакты, кто это может сделать. Дать рекомендации по глубине заложения фундамента, исходя из глубины промерзания и уровня грунтовых вод.

Определиться с проектом дома «Люкс»

Создать общий генплан застройки. Желательно с общим разведением сетей. Электричество, водоснабжение, канализация.