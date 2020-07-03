Необходимо разработать небольшой план-шпаргалку по запуску бизнеса дорожного строительства для предоставления инвестору. Цель- показать инвестору сумму затрат (объем на 1-2 страницы). В план должна входить: 1. раскладка затрат ...
Строительные чертежи на коттедж в архикаде или ревите
Нужно перечертить разработанную архитектуру(прилагаю файл) в ревите или архикаде и разработать строительные чертежи в соответствии с примером. Архитектурную часть не менять.
В процессе разработки высылать с эскизами каждый раз файл в программе (ревит или архикад)
Оформление и состав должны соответствовать присланным образцам и инструкциям.
Срок разработки и оформления 10 календарных дней
Порядок разработки:
В процессе разработки конструктива и оформления чертежей высылаете разработанные листы по мере производства работ (не реже чем каждый день или через день), чтобы при необходимости я могла дать обратную связь и вы могли оперативно учесть мои замечания.
Проект в программе с последними корректировками отправляете после оплаты.
Общение в вк или вотсапе или в телеграме – так удобнее и с телефона и с компьютера и возможно отвечать голосовыми сообщениями
Состав проекта:
• Титульный лист
• Ведомость листов
• Пояснительная записка
• Постановка дома на участке
• Планы этажей
• Фасады
• Разрезы (минимум 2 по лестнице, при необходимости дополнительные)
• План кровли
• 2 3D вида
• Ведомость оконных проемов
• Ведомость дверных проемов
• План фундамента
• План свайного поля
• Сечение фундамента
• Перекрытие фундамента
• Перекрытие 1-го этажа
• Схемы фасадов
• Стеновые узлы и соединения
• Перекрытие 2-го этажа
• Схема стропильной системы
• Стропильная система
• Кровельные узлы и соединения
• Вентканалы и дымоходы
• Межэтажная лестница
• Спецификация материалов
• И дополнительно отдельные картинки планов каждого этажа и 3D в формате jpg, без рамок.
Примеры оформленного проекта аналогичного пришлю подходящим кандидатам
Заявки фрилансеров
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