Строительные чертежи на коттедж в архикаде или ревите

Нужно перечертить разработанную архитектуру(прилагаю файл) в ревите или архикаде и разработать строительные чертежи в соответствии с примером. Архитектурную часть не менять.

В процессе разработки высылать с эскизами каждый раз файл в программе (ревит или архикад)

Оформление и состав должны соответствовать присланным образцам и инструкциям.

Срок разработки и оформления 10 календарных дней

Порядок разработки:

В процессе разработки конструктива и оформления чертежей высылаете разработанные листы по мере производства работ (не реже чем каждый день или через день), чтобы при необходимости я могла дать обратную связь и вы могли оперативно учесть мои замечания.

Проект в программе с последними корректировками отправляете после оплаты.

Общение в вк или вотсапе или в телеграме – так удобнее и с телефона и с компьютера и возможно отвечать голосовыми сообщениями

Состав проекта:

• Титульный лист

• Ведомость листов

• Пояснительная записка

• Постановка дома на участке

• Планы этажей

• Фасады

• Разрезы (минимум 2 по лестнице, при необходимости дополнительные)

• План кровли

• 2 3D вида

• Ведомость оконных проемов

• Ведомость дверных проемов

• План фундамента

• План свайного поля

• Сечение фундамента

• Перекрытие фундамента

• Перекрытие 1-го этажа

• Схемы фасадов

• Стеновые узлы и соединения

• Перекрытие 2-го этажа

• Схема стропильной системы

• Стропильная система

• Кровельные узлы и соединения

• Вентканалы и дымоходы

• Межэтажная лестница

• Спецификация материалов

• И дополнительно отдельные картинки планов каждого этажа и 3D в формате jpg, без рамок.

Примеры оформленного проекта аналогичного пришлю подходящим кандидатам