Необходимо разработать небольшой план-шпаргалку по запуску бизнеса дорожного строительства для предоставления инвестору. Цель- показать инвестору сумму затрат (объем на 1-2 страницы). В план должна входить: 1. раскладка затрат ...
Проект одноэтажного дома 80м.кв в скандинавском стиле
Нужен архитектурный и инженерный проект дома площадью 80-85м.кв для постоянного проживания.
ТЗ в приложении, а также вариант планировки. Скандинавский стиль, барнхаус
1 или 1,5эт
Архитектурный проект - развертки, планировка, описание, сечения. 7000руб
Инженерный проект - чертежи в доступной для чтения форме, ведомость материалов, спецификация. Грамотное решение водосточной системы
7000руб
Итого 14000руб
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