Проект одноэтажного дома 80м.кв в скандинавском стиле

$195
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт7 заявок452 просмотра

Нужен архитектурный и инженерный проект дома площадью 80-85м.кв для постоянного проживания.

ТЗ в приложении, а также вариант планировки. Скандинавский стиль, барнхаус

1 или 1,5эт

Архитектурный проект - развертки, планировка, описание, сечения. 7000руб

Инженерный проект - чертежи в доступной для чтения форме, ведомость материалов, спецификация. Грамотное решение водосточной системы

7000руб

Итого 14000руб

примеры работ от вас

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ivan2017
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