Эскиз таунхауса и поэтажные планы

  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Завершен3 заявки423 просмотра
#1$100

Создание эскиза (рисунка) 2 блоков таунхаусов и поэтажных планов 2-х типовых таунхаусов с сохранением элементов исторического памятника

Дано:

Имеется участок( обозначен 1) с въездом (обозначен 2).

На участке находятся руины 3х, у которых сохранились и должны быть сохранены и в новом здании торцевые стены ( можно увидеть на фото).

На участке нужно в границах руин 3х построить 2 блока таунхаусов, причем обязательным является сохранение и/или восстановление торцевых стен с соответствующим дизайном верхней кривой.

Внимание: количество таунхаусов указано минимальное,  не менее 5, чем больше войдет, тем лучше.

Угол проекции правого блока указан неправильно.

Раcчет размеров блоков нужно произвести исходя из легенды в левом нижнем углу карты.

Таунхаус двухэтажный.

Нужно нарисовать 1 эскиз с точки зрения «4» и 2 наброска поэтажных планов.

На эскизе должны быть прорисованы входные двери, окна, парковка, пешеходные дорожки, столбы

освещения и проч.

Планировка:

Тип А) 1 спальнянаверху, 1 кухня-гостиная, 1 санузел — 2 таунхауса.

Тип В) 2 спальни,1 кухня-гостиная, 1 санузел, 1 санузел гостевой — все остальные таунхаусы.

Результат нужно представить в формате А4 на 3-х листах ( один эскиз/рисунок и 2 листа с поэтажеыми планами ).

Электронный формат — jpeg, 300dpi.

Оформление рамки как для стандартной документации.

Общие пожелания:

это не проект, это просто идея будущего проекта для первого разговора со службой охраны  памятников, они на слух плохо воспринимают. Не упирайтесь в детали, критично впечатление а не точное число окон. Точные размеры на поэтажных планах тоже не нужны.

5 лет назад
efric
57 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
#1
Быстрый и толковый исполнитель. Задание понимает сразу, что в общем редкость. Для работы рекомендую.
Хороший и ответственный заказчик, рекомендую....

Заявки фрилансеров

jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
5 лет назад
#1
Дмитрий
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Антон
 
42 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад

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