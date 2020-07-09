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Эскиз таунхауса и поэтажные планы
Создание эскиза (рисунка) 2 блоков таунхаусов и поэтажных планов 2-х типовых таунхаусов с сохранением элементов исторического памятника
Дано:
Имеется участок( обозначен 1) с въездом (обозначен 2).
На участке находятся руины 3х, у которых сохранились и должны быть сохранены и в новом здании торцевые стены ( можно увидеть на фото).
На участке нужно в границах руин 3х построить 2 блока таунхаусов, причем обязательным является сохранение и/или восстановление торцевых стен с соответствующим дизайном верхней кривой.
Внимание: количество таунхаусов указано минимальное, не менее 5, чем больше войдет, тем лучше.
Угол проекции правого блока указан неправильно.
Раcчет размеров блоков нужно произвести исходя из легенды в левом нижнем углу карты.
Таунхаус двухэтажный.
Нужно нарисовать 1 эскиз с точки зрения «4» и 2 наброска поэтажных планов.
На эскизе должны быть прорисованы входные двери, окна, парковка, пешеходные дорожки, столбы
освещения и проч.
Планировка:
Тип А) 1 спальнянаверху, 1 кухня-гостиная, 1 санузел — 2 таунхауса.
Тип В) 2 спальни,1 кухня-гостиная, 1 санузел, 1 санузел гостевой — все остальные таунхаусы.
Результат нужно представить в формате А4 на 3-х листах ( один эскиз/рисунок и 2 листа с поэтажеыми планами ).
Электронный формат — jpeg, 300dpi.
Оформление рамки как для стандартной документации.
Общие пожелания:
это не проект, это просто идея будущего проекта для первого разговора со службой охраны памятников, они на слух плохо воспринимают. Не упирайтесь в детали, критично впечатление а не точное число окон. Точные размеры на поэтажных планах тоже не нужны.
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