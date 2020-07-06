Проект с расчетом сметы материалов

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Архитектура зданий
Закрыт4 заявки939 просмотров

Хотелось бы получить проект с инструкцией сборки, расчетом сметы всех материалов инженерки и пр. Дом будет зимним. 

Обязательно чтобы исполнитель был из Спб или Москвы  

Также необходимы рекомендации и консультации в процессе по некоторым вопросам материалов и конструкций.

5 лет назад
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