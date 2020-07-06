Необходимо разработать небольшой план-шпаргалку по запуску бизнеса дорожного строительства для предоставления инвестору. Цель- показать инвестору сумму затрат (объем на 1-2 страницы). В план должна входить: 1. раскладка затрат ...
Проект с расчетом сметы материалов
Хотелось бы получить проект с инструкцией сборки, расчетом сметы всех материалов инженерки и пр. Дом будет зимним.
Обязательно чтобы исполнитель был из Спб или Москвы
Также необходимы рекомендации и консультации в процессе по некоторым вопросам материалов и конструкций.
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