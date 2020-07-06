Проект с расчетом сметы материалов

Хотелось бы получить проект с инструкцией сборки, расчетом сметы всех материалов инженерки и пр. Дом будет зимним.

Обязательно чтобы исполнитель был из Спб или Москвы

Также необходимы рекомендации и консультации в процессе по некоторым вопросам материалов и конструкций.