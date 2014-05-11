Воспроизвести в Ревите-2014 модельку дома

Требуется перерисовать чертежи как во вложении. Там примерно 20шт будет. Перерисовывать приходится для улучшения качества т.к. они сканировались и плохое качество получилось, при увеличении видны пиксели. Нарисовать нужно примерно один в 1 но с большим разрешением (1000х1000) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть
- геометрия индивидуального домика (ок. 150м2) в очень старом Арконе, могу снять любые размеры и напечатать любые картинки (с Арконом обращаться умею).
- размеры участка и точки относительных высот, снятые нивеллиром.
Надо:
- воспроизвести геометрию дома в Ревите-2014
- воспроизвести геометрию и высоты участка, и расположить на нем дом (местоположение в Арконе известно)
При воспроизведении геометрии дома будут небольшие и заранее сформулированные изменения (типа - расположить мебель в санузле и на кухне)
Фотореалисточного качества визуализации не требуется, но если удастся задать трассу прохождения солнца - будет хорошо.
Оплата на карту сбербанка, но и Яндекс-деньги, и "золотая корона" на худой конец сгодятся.
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