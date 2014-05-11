Воспроизвести в Ревите-2014 модельку дома

Есть

- геометрия индивидуального домика (ок. 150м2) в очень старом Арконе, могу снять любые размеры и напечатать любые картинки (с Арконом обращаться умею).

- размеры участка и точки относительных высот, снятые нивеллиром.

Надо:

- воспроизвести геометрию дома в Ревите-2014

- воспроизвести геометрию и высоты участка, и расположить на нем дом (местоположение в Арконе известно)

При воспроизведении геометрии дома будут небольшие и заранее сформулированные изменения (типа - расположить мебель в санузле и на кухне)

Фотореалисточного качества визуализации не требуется, но если удастся задать трассу прохождения солнца - будет хорошо.

Оплата на карту сбербанка, но и Яндекс-деньги, и "золотая корона" на худой конец сгодятся.